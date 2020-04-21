نادي بالرميثة يطلق مجموعة برامج رياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث نادي بالرميثة الرياضي في دبي، إطلاق عدد من البرامج الرياضية لمنتسبيه وأعضائه في مختلف الأعمار للمحافظة على لياقتهم البدنية في فترة التوقف الحالية التي أغلق النادي خلالها أبوابه، وتم تعليق التدريبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور عادل بالرميثة رئيس مجلس إدارة النادي كلّف مسؤولي النادي وكافة الأجهزة الفنية بإعداد برامج تدريبية مميزة لكل الألعاب وبثها عبر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت وفي كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، ليستفيد منها كافة أعضاء ومنتسبي النادي وجميع الراغبين في ممارسة الرياضة في منازلهم، وتوقع رئيس النادي أن تحظى تجربة التدريب عن بعد التي سيطلقها النادي بإقبال كبير من قبل كافة الرياضيين المنتمين إلى النادي وجميع الراغبين في تنمية قدراتهم الرياضية في مختلف الألعاب.