نادي المدام ينظم مسابقة «رسالة من القلب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية مجلس الشارقة الرياضي، نظم نادي المدام مسابقة «رسالة من القلب» بالتعاون مع مبادرة «شكراً لعطائك»، وتهدف المسابقة إلى تشجيع أفراد المجتمع على توجيه رسائل شكر إبداعية للكوادر الطبية والأجهزة الأمنية والشرطية والبلدية والكوادر الإعلامية والتربوية والأجهزة المختصة القائمة على خدمة جميع أفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة، وسعيهم الحثيث إلى حماية جميع أفراد المجتمع وفق تعليمات قيادة الدولة الرشيدة، وتستهدف المسابقة كافة أفراد المجتمع من الذكور والإناث لكافة الأعمار من المواطنين والمقيمين، حيث استقبلت اللجنة على مدار 10 أيام خلال الشهر الحالي أكثر من 220 مشاركة في الفيديو والصور والرسائل الأدبية.

وأكد علي محمد الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، أن النادي يمارس عمله عن بعد في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية، حيث يتابع جميع اللاعبين من خلال البرامج الإلكترونية ويحرص على تقديم التدريبات اللازمة والألعاب الرياضية التي يمكن للاعب أن يمارسها عن بعد، كما أن اللجنة الثقافية طرحت العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف شريحة واسعة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة، ورصدت جوائز نقدية وأجهزة لوحية للفائزين، لتشجيعهم على تقديم أعمال إبداعية ورسائل هادفة واستثمار أوقات فراغهم بأنشطة نوعية هادفة، حيث إن مسابقة رسالة من القلب توجه الشكر والتقدير والإجلال لخط دفاعنا الأول والذي يحرص على سلامة وحياة الناس في الدولة.