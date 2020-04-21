لقطة «دبي - إكس كات» تتألق في مسابقة التصوير الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مسابقة التصوير الدولية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسباقات السريعة -يو أي إم- نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 25 مصوراً فوتوغرافياً من 14 دولة قدموا نحو 288 عملاً فنياً إبداعياً ارتبط بالسباقات البحرية التي ينظمها الاتحاد حول قارات العالم.

وفازت إحدى الصور التي التقطت في «بحر جميرا» خلال منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الماضي.

وحصلت المصورة الإيطالية ماريا كيارا فيرغا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة سباقات البحر المفتوح بعدما نافست أكثر من 20 مشاركاً، حيث التقطت صورة خلال مراحل التجارب الحرة وسباقات السرعة، وأظهرت المتابعة المستمرة للحدث من المجتمع الإماراتي، والتي وصلت إلى قلب دبي النابض في شاطئ الغروب لشخص يراقب لحظات وصول زورق الكويت 17 للرسو في مرفأ الزوارق، وقد شهد الحدث وقتها نجاحاً تنظيمياً وفنياً كبيراً.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظلت وفي جميع الفعاليات والأحداث التي تنظمها سواء العالمية أو الدولية أو المحلية تهتم بالجانب الإعلامي وتتيح جميع الفرص لمحبي وهواة التصوير الفوتوغرافي وخاصة ممثلي وكالات التصوير ومحطات التلفزيون وقد ظهر ذلك في التعاون مع أكثر من مؤسسة وقد أتاح قرب منافسات بطولة دبي -إكس كات الفرصة للجمهور ومحبي وهواة التصوير لإظهار إبداعاتهم، وقد كانت هنالك العديد من الصور التي شاركت في المسابقات ومن بينها هذه الصورة للمصورة الإيطالية التي التقطتها أثناء الحدث.