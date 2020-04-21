شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يطلق مبادرة «التعليم عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي بني ياس مبادرة وطنية ثقافية لدعم ومساندة طلاب جميع المدارس بالدولة، وذلك بإعطائهم دروس تقوية عن بعد عبر قناة النادي الرسمية على اليوتيوب، وسيكون العمل والتعاون مع مجموعة من خيرة المعلمين اعتباراً منذ اليوم حيث تأتي هذه المبادرة لمساندة أبنائنا اللاعبين في دراستهم وتشجيعاً لالتزامهم بالبقاء في بيوتهم للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وستكون دروس التقوية من الصف السابع وحتى الثاني عشر أي للمرحلة الإعدادية والثانوية لعدة مواد مختلفة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية ولمدة زمنية ستصل إلى حدود الثلاثة أسابيع القادمة.
وسيتم وضع روابط الدروس بشكل يومي على موقع النادي الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي والتي ستمكن الراغبين من الوصول إلى قناة النادي الرسمية عبر اليوتيوب.أطلق نادي بني ياس مبادرة وطنية ثقافية لدعم ومساندة طلاب جميع المدارس بالدولة، وذلك بإعطائهم دروس تقوية عن بعد عبر قناة النادي الرسمية على اليوتيوب، وسيكون العمل والتعاون مع مجموعة من خيرة المعلمين اعتباراً منذ اليوم حيث تأتي هذه المبادرة لمساندة أبنائنا اللاعبين في دراستهم وتشجيعاً لالتزامهم بالبقاء في بيوتهم للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وستكون دروس التقوية من الصف السابع وحتى الثاني عشر أي للمرحلة الإعدادية والثانوية لعدة مواد مختلفة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية ولمدة زمنية ستصل إلى حدود الثلاثة أسابيع القادمة.
وسيتم وضع روابط الدروس بشكل يومي على موقع النادي الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي والتي ستمكن الراغبين من الوصول إلى قناة النادي الرسمية عبر اليوتيوب.
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