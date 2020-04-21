نادي الثقة للمعاقين يطلق مبادرة «هديتي لكم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مبادرة «هديتي لكم»، وهي مبادرة إنسانية لمنتسبي نادي الثقة للمعاقين وأسرهم، وتعنى بتوفير بطاقات شرائية للمستلزمات الغذائية والمنزلية، والتي تأتي ضمن برنامج «تواصل بلا حدود» الذي ينفذه النادي لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأعضائه من ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن المبادرة التي تبنتها اللجنة الاجتماعية وبدعم من أعضاء مجلس إدارة النادي تأتي ضمن برامج تواصل بلا حدود والتي تعزز مبدأ العطاء والتكافل بين مجلس إدارة النادي وأعضائه من ذوي الإعاقة والعاملين بالنادي من الأسر المتعففة تزامناً مع قرب شهر رمضان الفضيل، وأضاف أن المبادرة تهدف إلى المساهمة بتوفير بطاقات شرائية من جمعية الشارقة التعاونية، بما يعكس قيم العطاء والبذل والمشاركة والتضامن المجتمعي بين مختلف فئات النادي وشرائحه، لتحقق حالة من التكافل والتلاحم بين مختلف فئاته على النحو الذي يشكل شبكة أمان مجتمعي نوعي، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة ومؤشرات السعادة في مجتمع الإمارات.

ووجهت مريم الشحي عضوة مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيسة اللجنة الاجتماعية الشكر والتقدير إلى الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة على مبادرتهم الطيبة لدعم أعضاء النادي وأسرهم، وكذلك توجهت بالشكر إلى اللجان العاملة بالنادي على إحصاء الأسر المتعففة وتوصيل الدعم لهم قبل بداية شهر رمضان الفضيل، مشيرة إلى أن برنامج تواصل بلا حدود الذي تنفذه اللجنة الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم والرعاية لأكبر عدد من منتسبي النادي لتوفير حياة كريمة لهم بما يسهل دمجهم في المجتمع بصورة متكاملة.