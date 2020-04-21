سيتي يشتري واعداً من البيرو و«نهاية العالم» تخدع روا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

توزعت أخبار قطبي مدينة مانشستر بين الماضي والحاضر والمستقبل في الصحف البريطانية. بخصوص المستقبل، نشرت الصحف نبأ موافقة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب على شراء الظهير الأيمن كلويفرث أجيلار(16 عاماً) من نادي أليانزا ليما مقابل 1.5 مليون استرليني وفق ما أعلن النادي البيروفي، ودشن أجيلار مسيرته الاحترافية قبل 5 أشهر فقط ويعد من أفضل المواهب الواعدة في البيرو، وسيبقى في أليانزا ليما حتى يبلغ سن الـ18 عاماً في 5 مايو /أيار العام المقبل. وبدأ أجيلار اللعب مع فريق أليانزا ليما في نوفمبر الماضي عندما كان طالباً بالمدرسة ولعب معه 9 مرات منها في مباراتي ذهاب وإياب البرمييرا ( الدوري الممتاز) أمام ديبورتيفو بيناسيونال.

*وتحدث أجيلار لموقع أليانزا ليما الرسمي: «الذهاب إلى سيتي شيء كبير في مسيرتي وسعيد لتوقيعي العقد وسعيد لأن فرصة اللعب في أوروبا جاءتني وأنا لاعب في أليانزا ليما»، وأصدر النادي البيروفي بياناً رسمياً عن الصفقة جاء فيه: «أليانزا ليما يفخر بارتباط مستقبل لاعب فيه بواحد من أكثر الأندية شهرة في العالم، وأجيلار ليس أول لاعب ينتقل من النادي لأوروبا فلدينا جيفرسون فارفان الذي رحل ليلحق بآيندهوفن ثم لعب في شالكة ولوكوموتيف موسكو وقبله كلاوديو بيزارو الذي انتقل لفيردر بريمن في 1999 ثم لعب في بايرن ميونيخ وتشيلسي». وذكر التقرير أن صفقة أجيلار تضمنت شرط نسبة من صفقة بيعه مستقبلاً في حال رغب سيتي ببيعه. وعلى صعيد الجار اليونايتد، تسربت صور الزي خارج معقله موسم 2020-2021 المقبل وهو باللون الرصاصي ويشبه زي 1999 المنحوس. وكانت تقارير أشارت إلى أن زي اليونايتد خارج قواعده سيكون باللون الأخضر الفاتح وسبق لشركة أديداس استخدام هذا اللون في زوج أحذيتها الأخير «بريديتور» لكن فوجئ المشجعون باختيار لون زي 1999 الذي لم يحصد به فريق سير أليكس فيرجسون سوى نقطة واحدة من 5 مباريات في الدوري ما دفع المدرب لتغيير الزي واستخدام اللون الأزرق وقال حينها:«لون الزي لم يكن مرئياً تحت شمس ساوثمبتون». وجاء قرار المدرب بالتغيير بين شوطي المباراة أمام ساوثمبتون وكان الفريق حينها خاسراً صفر-3 وعاقب اتحاد الكرة النادي بغرامة 10 آلاف استرليني. وعلق أحد المشجعين: «ما زلنا نفضل الزي الأسود بالخطوط البيضاء» وعلق آخر: «يبدو ملائماً لسانشو» بعد أنباء عن توصل اليونايتد لاتفاق مع بوروسيا دورتموند لشراء نجم جاره السابق جادون سانشو مقابل 100 مليون استرليني.

* ومن الماضي، كشف الحارس الأرجنتيني السابق كارلوس روا عن سبب فشل انتقاله لمانشستر يونايتد في 1999 وإعلانه الاعتزال بشكل مفاجئ بسن الـ30، وقال: «كنت أعتقد أن نهاية العالم ستحصل في عام 2000 بناء على دراستي الدينية، كان قراراً صعباً لكن فكرت فيه جيداً ووافقتني عائلتي عليه، الناس في مايوركا ظنوا أنني سأعدل عن قراري وأنهم سيقبضون الكثير من مال الصفقة لكن لم يحصل. اليوم، ما زلت أعتقد على المستوى الروحي أن القرار كان صائباً لكن على الصعيد الرياضي لم يكن كذلك لأنني تركت الكرة في قمة أدائي، كان يمكن أن أتطور أكثر وأحصل على عقد أكبر مع إمكانية اللعب في إنجلترا»، وخسر جميع أطراف الصفقة على المدى البعيد فالحارس الأرجنتيني لم يستعد مستواه بعد عودته لمايوركا قبل مرور أقل من عام واحد من اعتزاله وفيرجسون عاش كابوساً وهو يحاول إيجاد خليفة للعملاق بيتر شمايكل وفشل مارك بوزنيتش وفابيان بارتيز وروي كارول وتيم هاورد في الحصول على إعجابه حتى استقر أخيراً على فان در سار في 2005.

Advertisements

*روني أيقونة اليونايتد كشف من جهته عن أجمل هدف من بين الـ235 التي سجلها في 559 مباراة مع الفريق وقال في عموده في الصنداي تايمز:«عندما يوجه لي سؤال عن أفضل هدف أقول دائماً إنه المقصية في شباك مانشستر سيتي لكن هذا من الناحية الفنية، أما من ناحية العمل الجماعي والتحرك والسيطرة وتوقيت الهدف قد لا يتذكر البعض هدفي الذي كان أمام ويجان عندما مرر لي رافائيل الكرة من اليمين وكان توقيتي مثالياً تماماً والحارس لم تكن لديه فرصة للنجاة».

وعن أفضل نصيحة تلقاها قال روني: "كانت من فيرجسون، قال لي أنت ترهق نفسك كثيراً، تعجبت وقلت له، ماذا تعني ؟ أليس هذا ما تريده ؟فقال لي: أريد من المهاجم أن يدخر جهوده لحين حصول فرصة قد لا تأتي إلا في الدقيقة الـ90، توقيت فيرجي". وأثنى روني على المدرب الحالي سولسكاير وقال: "قبل انضمامي لليونايتد كنت أشاهد الأهداف التي يسجلها سولسكاير يميناً وشمالاً وبعدها قلت له كيف تستطيع تمرير الكرة بين أقدام المدافعين فقال لي:«الأمر بسيط، عندما تميل بجسمك لتسدد يمد المدافعون أقدامهم لصد الكرة وينجم فراغ بين الساقين تمر منه الكرة».

*بول سكولز أيقونة اليونايتد، كشف من جانبه عن غيرة زميله الهولندي رود فان نيستلروي من أهداف نجم أرسنال تيري هنري. ووصف سكولز المهاجم الهولندي بأنه أكبر هداف لعب بجانبه لكنه رغم ذلك فاز مرة بجائزة الحذاء الذهبي وذهبت الجائزة 4 مرات لنجم أرسنال وأضاف: «أول سؤال عندما يصعد نيستلروي حافلة الفريق بعد المباراة، هل سجل هنري ؟سواء سجل نيستلروي في المباراة أم لم يسجل وحتى لو فزنا. إذا علم أن هنري سجل وتفوق عليه يلتزم الصمت طوال الطريق لأنه يحب أن يكون هو أكبر هداف في العالم».

*وكشف سكولز عن ذهابه لمشاهدة مهاجم اليونايتد ماركوس راشفورد عندما كان يلعب في الرديف وأضاف: «كنت أراقب أداءه على الدوام خصوصاً مع الرديف، كان ملهماً ومميزاً منذ ذلك الحين. أحياناً كنت أذهب للمباريات كي أشاهد حركاته فقط ولا أهتم بالكرة أين ذهبت، هل يتمتع بما يكفي من الذكاء ليربط حركته مع لاعب الوسط؟ أعتقد أنه كذلك. شعرت بسعادة كبيرة عندما انضم للفريق الأول، أعتقد أن إصابة مهاجم حينها كانت وراء انضمامه للتشكيلة في 2015. ظننت دائماً أنه سيكون رأس حربة رائعاً لكن عندما أراه الآن يبدو لي أنه يستمتع باللعب كجناح أيسر». في المقابل، قال راشفورد إنه يفضل اللعب بشكل مفتوح على العزلة التي يفرضها القميص رقم 9 وأضاف خريج النادي:«عندما أكون في الجناح الأيسر أكون أكثر قدرة على الإبداع ومساعدة الفريق بينما عندما أكون رأس حربة أشعر بأنني معزول عن زملائي وأنتظر تمريرة من الوسط قد لا تأتي لذا يكون رأس الحربة مختفياً في المباريات أحياناً، عندما بدأت مسيرتي باللعب بالقميص رقم 9 أدركت أنني لا ألمس الكرة كثيراً مقارنة بالمواقع الأخرى في الملعب لكن عندما أستلم الكرة يأتي هدف وهذا ما أحبه في الرقم 9 لكنني حالياً سعيد بحرية الجمع بين الاثنين وسعيد بشراكتي مع مارسيال».