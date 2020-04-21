شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: فايلر مش بيجامل حد وتأخير المفاوضات سبب إعلان الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر مدرب محترم وواضح مع جميع اللاعبين، وسيحقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وأوضح شريف إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية قائلاً: "إن فايلر مدرب واضح مع الجميع وعلاقتي جيدة معه على المستوى الشخصي رغم أنني لا أشارك معه في تشكيل الفريق وبعدما علم فايلر بالإعلان عن الرحيل عبر تويتر واستدعاني وعقد جلسة معي وطلب مني عدم الرحيل ثم استفسر عن أسباب الرحيل وعندما علم أنه بسبب رغبتي في المشاركة وافق على الرحيل لأنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة وفايلر يتحدث مع جميع اللاعبين ودائمًا يبلغ اللاعبين بقرارته دون أن يخشى أحد ويعتمد على اللاعب الذي يركز في التدريبات وينفذ المطلوب منه".

أشار شريف إكرامي إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد وهو ما دفع لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري قائلاً: تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، ولكن أريد أن أشارك في المباريات أيضًا، وفكرت كثيرًا حتى عملت جيدًا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي الذي أتمنى له دوام التوفيق والتألق".

واختتم شريف إكرامي إنه لم يغضب من تصريحات الهولندي مارتن يول، المدير الفني سابقًا للأهلي، ولكنه استغربها وأنه توقع رحيله عن قيادة القلعة الحمراء سريعًا مشيرًا إلى أن شخصيته وتفكيره لا يناسب تقاليد النادى قائلا: "بعدما أدلى مارتن يول بتصريحات اندقني فيها، لم أغضب، ولكن زعلت عليه بسبب أن ذلك لا يناسب الأهلي وبعد تصريحات مارتن يول تجاهي، وجدت الخوف في وجوه جيمع اللاعبين بالنادي الأهلي، كانوا يخافون من ارتكاب أي خطأ في الملعب حتى لا ينتقدهم مارتن يول في وسائل الإعلام، وهذا لا يناسب الأهلي على الإطلاق".