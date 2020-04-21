شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عقد فايلر الجديد مع الأهلي لمدة موسمين وشرط جزائي 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس مفاوضات مسئولي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر من أجل تجديد عقده، مؤكدًا أن فايلر سيجدد عقده لمدة موسمين بزيادة 5% في الموسم الأول و10% في الموسم الثاني.

قال سيف زاهر، في تصريحات لبرنامج "نلعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، سيتم تسجيل شرط جزائي في عقد فايلر بقيمة راتب 4 أشهر حال اختيار الرحيل عن الأهلي.

وأضاف سيف زاهر، العقد يشمل مكافأة شهرين حال الفوز بالدوري ونصف شهر حال الفوز بالكأس، و4 شهور حال الفوز بالكونفدرالية و6 شهور حال الفوز بدوري الأبطال وشهر واحد فقط شرط جزائي في عقده لو تم الاستغناء عنه من قبل إدارة الأهلي.

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وأوضح أن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب الحصول على كل عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، من أجل تدارك المشاكل التي حصلت في تجديد عقود بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي وعبد الله السعيد، مشددًا على أن الإدارة الحمراء ستقوم بمراجعة العقود من أجل اختيار الوقت المناسب لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين.

تراجع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة السفر إلى بلاده خلال الفترة الحالية عن طريق الطائرات التى تسافر إلى سويسرا على فترات وتقل الجالية السويسرية فى مصر رغم حظر الطيران بسبب وباء "كورونا"، وقرر المدير الفنى للأهلى البقاء بالقاهرة.

وشهدت الفترة الماضية تلقى فايلر أكثر من فرصة عبر سفارة سويسرا بالقاهرة من أجل العودة إلى بلاده للتواجد بجوار أسرته التى تُقيم هناك، خاصة فى ظل غموض الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضى على خلفية وباء "كورونا" الذى انتشر فى العالم كله.