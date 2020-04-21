أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها ، تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف.
تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف
تقلصت فرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي في العودة للأهلي الصيف المقبل، رغم دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم خط دفاع الفريق، ورد المدافع الدولي على مفاوضات مسئولي الأهلي بأنه يرغب في البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حاليا، رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديدًا من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.
تلقى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده.
اجتماعات متواصلة لكبار الأهلي لبحث ملف تخفيض العقود
يعقد قيادات النادي الأهلي اجتماعات متواصلة فيما بينهم، بعد حصولهم على الضوء الأخضر من باقي اللاعبين للتحدث بأسمائهم في ملف تخفيض نسبة من راتبهم الشهري، عقب تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا.
حازم إمام: الزمالك يلجأ إلى الناشئين بسبب المغالة فى الأسعار
كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يلجأ الى الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.
صور.. مصيلحى يتفقد المنشآت بمقر الاتحاد السكندري الجديد
حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على التواجد صباح اليوم بمقر النادى بالشاطبى برفقة جاسر شمس المدير التنفيذي وتفقد الثنائي جميع أرجاء النادي ومنشآته، واطلع على جميع أعمال التطوير التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة النادى خلال فترة توقف النشاط الحالية كما تفقد مصيلحى الصالة المغطاة وحمام السباحة الأولمبى وجميع أرجاء النادى.
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