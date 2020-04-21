أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها ، تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف.

تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف

تقلصت فرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي في العودة للأهلي الصيف المقبل، رغم دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم خط دفاع الفريق، ورد المدافع الدولي على مفاوضات مسئولي الأهلي بأنه يرغب في البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حاليا، رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديدًا من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.

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