طارق العشرى: "موتور" اللاعبين "فوّت" من القعدة في البيت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصرى البورسعيدى، أن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخاذ قرار باستئناف النشاط الرياضي.
وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "اللاعيبة الموتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت"، موضحًا: "أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر محزن للغاية بالنسبة له".
وواصل العشري تصريحاته: "على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادٍ من أجل تجهيز اللاعبين بديناً في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث وإصابات بالغة للاعبين".
تابع: "أرى دائماً أن ينظر كل لاعب لنفسه ولا ينتقد أو يقيم زملاءه من اللاعبين.. أحمد ياسر شخص صريح للغاية لا يعرف اللف والدوران ولكن هناك شروط لما يقوله اللاعبون عبر الشاشات".
وأتم تصريحاته مؤكداً أن النادي قام بمنع جميع اللاعبين من التصريحات الصحفية منعاً من حدوث أزمات".
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