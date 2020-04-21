شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: "موتور" اللاعبين "فوّت" من القعدة في البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصرى البورسعيدى، أن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخاذ قرار باستئناف النشاط الرياضي.

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "اللاعيبة الموتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت"، موضحًا: "أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر محزن للغاية بالنسبة له".

وواصل العشري تصريحاته: "على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادٍ من أجل تجهيز اللاعبين بديناً في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث وإصابات بالغة للاعبين".

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وعلق طارق العشري، على التصريحات النارية التي أطلقها أحمد ياسر، مهاجم الفريق والتي تسببت في إثارة الجدل، قائلاً: "الصراحة الزيادة دي ماتنفعش على الشاشة كده، وأحمد ياسر خانه التعبير".