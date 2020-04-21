شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يستعد لإعلان مفاجآت في قائمته بانتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن قيام الأخير بوضع الرتوش النهائية علي قائمته الانتخابية التي ينوي خوض بها انتخابات اتحاد الكرة المقبلة علي مقعد الرئيس.

وأكد المصدر أن أحمد شوبير يستعد حاليًا للإعلان عن مفاجات في القائمة ما بين الشخصيات التي تضمها القائمة، وما بين بعض الخطط والترتيبات التي أعدتها القائمة خلال الاجتماعات التي عقدت الفترات السابقة لخوض الانتخابات التي تعتبر الأشرس في ظل إعلان كل من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأحمد شوبير نائب الرئيس خوض الانتخابات علي مقعد الرئاسة.

وكان شوبير قد أعلن من قبل عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، مشيرًا إلى أنه كان أخذ عهدًا على نفسه بعدم الترشح حال نزول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "الآن أنا في حل من هذا العهد، ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا".

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وأضاف شوبير : "إذا كان أبو ريدة قطر بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط.

وتابع شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يحترم اسمه ولم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه، مضيفاً "إن أبو ريدة لم يرشحه للعمل في أي لجنة بالاتحادين الأفريقي أو الدولي رغم أنه مسئول داخل اتحاد الكرة وهذا حقيه، ويملك الكفاءة في الإعلام أو إدارة الكرة".

وأكمل: "لقد عاتبت هاني أبو ريدة على تصرفاته بحقي، في إحدى المناسبات لكنه تعلل بأن المسألة لها دخل بالاتحاد العربي رغم أن الاتحاد العربي غير معترف به"، مشددا :" للأسف المسألة متعلقة بالصداقات والعلاقات وليس الكفاءة".