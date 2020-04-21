شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حازم إمام تحمل المسئولية بعد هروب النقاز وسيجدد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حازم إمام قائد الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء سيجدد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما أكد عليه رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وقال طارق يحيى خلال برنامجه عبر شاشة الزمالك: "مرتضى منصور كلمته قرار وهو أكد هنا أن حازم إمام سيجدد تعاقده وهو عودنا على كدة لما يقول حاجة بتتنفذ، مؤكدًا أن حازم إمام تحمل المسئولية بعد هروب النقاز، ولعب وهو مصاب وجماهير الزمالك لا يمكن أن تنسى جهود أى مضحى.

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وطالب نجم الزمالك السابق من جماهير الزمالك، عدم سماع كلام أي حد إلا من الزمالك، قائلا: متصدقوش حد إلا إحنا علشان مش بنكدب وأكبر مثال موضوع حمدى النقاز لما المستشار طلع قال الحقيقة على القناة، عكس كل الناس الكدابة، ويا ريت متتفرجوش على الناس الكدابة علشان متزودوش نسب المشاهدة عندهم وتعملولهم قيمة، واتفرجوا على قناة الزمالك الكبيرة اللى اتولدت كبيرة لنادى كبير تحت قيادة رجل دولة.

وأوضح طارق يحيى :قناة الزمالك حدث كبير سيذكره التاريخ لأنها لنادى كبير، مؤكدًا أن الزمالك هو اللى بيضيف للناس ويعليهم علشان كدة أنا موجود معاكم في هذه القناة الكبيرة والاستوديو التاريخى ده.

وعن عودة الدورى قال نجم الفريق الأبيض السابق، أن الجميع يرغب فى عودة النشاط خاصة أنه أصبح صناعة يتربح منها الكثير والكثير.