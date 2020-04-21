شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يهدى المتابع رقم مليون قميصه: "أعدكم أن أبذل كل جهدي لإسعادكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، بالشكر إلى جمهوره على إنستجرام، بعد وصوله إلى مليون متابع بحسابه بموقع إنستجرام، مشيرًا أنه سيهدى المتابع رقم مليون قميصه، حيث يتم الإعلان والتواصل معه.

وقال على معلول، عبر حسابه بموقع إنستجرام:"اليوم وصل عدد المتابعين والمشجعين إلي مليون متابع. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لكل من شجعني وتابعني. وأعدكم أن أبذل كل جهدي لإسعادكم. وأخيرا سأقوم بإهداء قميصي للمتابع رقم مليون وسيتم الاعلان عنه والتواصل معه".



على معلول

يشار إلى أن الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلي، بشعور الجماهير المصرية ومساندته بعد قرار آلان جيريس المدير الفنى السابق لمنتخب بتونس باستبعاده من المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019، قائلاً: "تلقيت رسائل دعم غير طبيعية، والجميع كان يقف بجانبى لدرجة أننى شعرت إنى مصرى".

وتراجعت القيمة التسويقية لـ على معلول، وفقاً للتحديث الأخير لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

Advertisements

وخسر لاعب النادى الأهلى 400 ألف يورو فى قيمته التسويقى، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى تقريباً، حيث تحركت القيمة التسويقية للدولى التونسى من مليون و800 ألف يورو، لتصل إلى مليون و400 ألف يورو.

وتعتبر القيمة السابقة والتى تقدر بمليون و800 ألف يورو هى أفضل قيمة تسويقية وصل إليها على معلول فى مسيرته الكروية الاحترافية منذ انطلاقها مع الصفقاسى التونسى.

ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2015/2016، شارك الدولى التونسى فى 121 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

ويحرص الدولى التونسى على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي في صالة الجيم، وفقاً للحصة التدريبية التي ألزم به رينية فايلر مدرب الأهلي، لاعبي الفريق، ليكونوا على أتم الجاهزية في حالة عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وفضل علي معلول البقاء في مصر رغم توقف النشاط الرياضي، تخوفاً من الحجر الصحي الذي كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً في حالة عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.