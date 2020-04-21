أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يرفض الرحيل المجانى لأى لاعب فى الموسم الجديد

الزمالك يرفض الرحيل المجانى لأى لاعب فى الموسم الجديد

يرفض مسؤولو الزمالك فكرة الاستغناء عن أى لاعب مجاناً، سواء من المعارين أو الأجانب، بداعى تقليص عدد اللاعبين فى القائمة خلال الفترة المقبلة، ويتمسك النادى الأبيض بتسويق أى لاعب سيتم الاستقرار على رحيله فى الفترة المقبلة.

حازم إمام: الزمالك يلجأ إلى الناشئين بسبب المغالة فى الأسعار

كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يلجأ الى الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.

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