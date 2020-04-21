شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يغازل الكرة: أنا طفل اتعلق بيكى فى نص السكة وتوهتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل مؤمن زكريا لاعب الأهلي، كرة القدم التى ابتعد عنها فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الجهاز العصبى، وأبعدته عن المستطيل الأخضر، ويستمر اللاعب فى الحصول على الجرعات العلاجية.

ونشر مؤمن عبر صفحته على انستجرام، صورة لكرة القدم، معلقًا عليها بكوبليه من أغنية الكينج محمد منير: " أنا طفل اتعلق بيكى فى نص السكه و توهتيه.. أنا لو عاشقك متخير.. كان قلبى زمانه اتغير وحياتك لفضل أغير فيكى لحد ما ترضى عليه".

ويتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى تطورات قضية مؤمن زكريا لاعب الفريق من أجل الالتزام بجميع مستحقات اللاعب والوقوف بجواره خلال محنة المرض الحالية، حيث حصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

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