أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اجتماعات متواصلة لكبار الأهلي لبحث ملف تخفيض العقود. تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف تقلصت فرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي في العودة للأهلي الصيف المقبل، رغم دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم خط دفاع الفريق، ورد المدافع الدولي على مفاوضات مسئولي الأهلي بأنه يرغب في البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حاليا، رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديدًا من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج. تلقى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده. شريف إكرامى حارس بيراميدز الأول فى الموسم الجديد اجتماعات متواصلة لكبار الأهلي لبحث ملف تخفيض العقود يعقد قيادات النادي الأهلي اجتماعات متواصلة فيما بينهم، بعد حصولهم على الضوء الأخضر من باقي اللاعبين للتحدث بأسمائهم في ملف تخفيض نسبة من راتبهم الشهري، عقب تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا. Advertisements اتحاد الكرة يحيل أزمة الأهلى وعبد الله السعيد لمحكمة جنوب القاهرة قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إرسال رد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على النادى الأهلى بخصوص شكواه ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى مركز ترجمة معتمد فى محكمة جنوب القاهرة، بهدف ترجمة خطاب الفيفا بشكل دقيق وغلق الباب أمام أى جدل قد يحدث الأيام المقبلة عن هذه الأزمة.

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