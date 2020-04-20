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الامارات | بالفيديو.. صديق محمد صلاح يتدخل بعنف على أبنه ويطالب بـ “الفار”

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت صور وفيديوهات نجوم العالم مع أسرهم في الظهور وبقوة خلال فترة الحجر المنزلي وهذه المرة كانت لنجم ومدافع فريق الكرواتي ديان لوفرين، والذي نشر عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام" فيديو طريفاً جمعه بابنه في منزلهما خلال فترة الحظر الصحي لمواجهة تفشي .

ويذكر أن المدافع لوفرين تجمعه صداقه قوية مع النجم المصري محمد صلاح في الفريق الإنجليزي ودائماً ما يتواجدان سوياً في مواقف طريفه.

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وكان العديد من نجوم يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

وأظهر الفيديو لوفرين البالغ 30 عاماً وهو يقوم بتدخل عنيف لاستخلاص الكرة من ابنه الذي سقط على أثرها أرضا، ثم علق الكرواتي على الفيديو مازحاً، بأن تقنية الفيديو “الفار” ستثبت أن ابنه قام بالتمثيل ويستحق البطاقة الصفراء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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