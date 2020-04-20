الامارات | بالفيديو.. صديق محمد صلاح يتدخل بعنف على أبنه ويطالب بـ “الفار”

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت صور وفيديوهات نجوم العالم مع أسرهم في الظهور وبقوة خلال فترة الحجر المنزلي وهذه المرة كانت لنجم ومدافع فريق ليفربول الكرواتي ديان لوفرين، والذي نشر عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام" فيديو طريفاً جمعه بابنه في منزلهما خلال فترة الحظر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويذكر أن المدافع لوفرين تجمعه صداقه قوية مع النجم المصري محمد صلاح في الفريق الإنجليزي ودائماً ما يتواجدان سوياً في مواقف طريفه.
وكان العديد من نجوم الرياضة يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.
وأظهر الفيديو لوفرين البالغ 30 عاماً وهو يقوم بتدخل عنيف لاستخلاص الكرة من ابنه الذي سقط على أثرها أرضا، ثم علق الكرواتي على الفيديو مازحاً، بأن تقنية الفيديو “الفار” ستثبت أن ابنه قام بالتمثيل ويستحق البطاقة الصفراء.
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