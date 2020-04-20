شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال.. أول ناد في «البريميرليج» يعلن عن خفض رواتب لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، أن لاعبيه، وأفراد الجهاز الفني، وافقوا على خفض رواتبهم، بنسبة 12.5 في المئة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي اللندني في بيان: «يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة». وأضاف البيان: «سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5 في المئة هذا الشهر، مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة».

الجدير بالذكر أن العديد من أندية الدوري الممتاز منحت إجازة إجبارية للعاملين منذ تفشي الوباء، بينما قال آخرون مثل وستهام يونايتد، ساوثهامبتون، إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب، لكن أرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه في «البريميرليج».