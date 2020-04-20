شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يوجه رسالة لضياء السيد.. ويؤكد: طموحي بلا حدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالى، على الإشادة التى تلقاها من ضياء السيد مدربه السابق فى منتخب الشباب، والذى يقتنع بإمكانياته بشكل كبير.

قال إبراهيم فى تصريحات خاصة: كابتن ضياء بمثابة أبى، وأحبه وأقدره على المستوى الشخصى، كما أنه من المدربين الكبار الذين لم يحصلوا على حقهم فى التدريب، مضيفا أتمنى له التوفيق، حيث إنه صاحب فكر كروى عالى وآراه من العمالقة فى التدريب المصري".

وعن تقييمه لمسيرته الكروية، قال: أنا راضى عن مسيرتى وما قضيته فى حياتى، كما أطمح إلى المزيد لاسيما وأننى صغير السن ولدى الكثير لأقدمه فى الملاعب".

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وعن إمكانية التفكير فى خوض تجربة جديدة، أوضح: "الوقت الحالى لا اعرف كيف تسير الأمور، ولكن المؤكد أن لدى طموح بلا حدود وأرغب فى الوصول إلى تحقيق أقصى أحلامي".

كان ضياء السيد، نجم الاهلى والمنتخب السابق، قد أكد أن محمد إبراهيم هو اللاعب القادر على الوصول لأبعد من ليفربول ومحمد صلاح.

وكشف ضياء السيد خلال حواره مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": أن محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا لم يخرجها حتى الآن، وأتمنى انتقاله للأهلى لأنه هيغير شكل الأهلى وهيبدع بشكل كبير، خاصة أن عقده حاليا مع المقاصة وسهل التعاقد معه، ورغم كلام الناس عن أهمية عبد الله السعيد ولكن إبراهيم فى حتة تانية.