شكرا لقرائتكم أمير عزمي: ندمان على الرحيل من باوك اليوناني لكن عرض المليون يورو أجبرني على الموافقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق نادي مصر، الأسباب التي دفعته للرحيل عن باوك اليوناني خلال فترة احترافه هناك.

أكد أمير عزمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تعرضت لضغوط شديدة من قبل النادي اليوناني بسبب الأزمة المالية التي تعرضوا لها خلال فترة تواجده، مشدداً على أن حصول باوك على مليون يورو في 2007 وهو مبلغ ضخم كان ن الصعب أن يرفضوه وكان مميزاً لي أن أعود لدوري عربي أخوض من خلاله تجربة كبيرة مع نادي له تاريخ طويل مع الكرة السعودية".

أضاف أمير عزمي: خضت مع باوك فترة من افضل لحظاتي الكروية التي لا يمكن أن أنساها وكنت مؤهلاً للانتقال الى عدة دوريات أوروبية أكبر لأن وكيلي وقتها كان لاعبا بريال مدريد سابقا وتحول الى وكيل لاعبين وكانت لديه علاقات قوية في أكثر من نادي، مشدداً على انه نادم على قبول عرض الشباب السعودي ليس لتقليلاً من النادي قدر أن استمراره في أوروبا كان سيمنحه الكثير من المستقبل في الكرة العالمية.

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تابع أمير عزمي أن صدمة العودة من أوروبا والنظام المحترف هناك وطبيعة العمل في المنطقة العربية كان صدمة لي ولم يكن بمقدوري الصمود أمام التحديات التي واجهتها.