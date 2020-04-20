شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد يرد على اليماني: تفاوضت معه ولكن كابرال كان له رأي اخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عزمي مجاهد سكرتير عام نادي الزمالك الأسبق تفاصيل المفاوضات التي قاضها مع محمد اليماني نجم منتخب مصر للشباب والحائزة على برونزية مونديال الأرجنتين.
وقال عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": بعد ظهور اللاعب بشكل رائع مع منتخب الشباب في مونديال الشباب بالأرجنتين ودخول أندية عديدة في مفاوضات معه كان حلماً لأي نادي مصري أن ينضم له الموهبة الكبيرة التي فجرت نفسها في المونديال بشهادة العالم".
أضاف مجاهد: "تعرض محمد اليماني بعدها لحادث كبير وأعتقد أنه تعرض للحسد فلم يتخيل أحد أن مصر تمتل موهبة بنفس قوة اللاعب التي ظهرت وكان مقدرا لها التألق في الدوريات الأوروبية لولا الإصابة اللعينة التي تعرض لها".
وعقب العودة مباشرة من الإصابة كان اللاعب يبحث عن نادي يعيده من جديد للكرة المصرية وكان منطقياً لأي مسئول ان يسعى الى التواصل مع اللاعب لذلك حاولت أن ضمه ووقتها قضى فترة معايشة مع البرازيلي كابرال افضل مدرب بتاريخ القلعة البيضاء الا انه لم يوفق.
وأكد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق، أنه تلقى مفاوضات من نادى الزمالك عن طريق عزمي مجاهد
وتابع اليماني في تصريحات تلفزيونية: "رحبت بالعروض المقدمة من نادي الزمالك ولكن الأمور لم تنجح في النهاية"
وقال: "الزمالك فاوضني بعد التألق بشكل لافت مع نادي الإسماعيلي"
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