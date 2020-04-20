شكرا لقرائتكم طارق يحيى: حازم إمام هيجدد للزمالك ومتتفرجوش على الناس الكدابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن حازم إمام كابتن نادى الزمالك هيجدد تعاقده مع الفريق خلال أيام وهو ما أكد عليه رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وقال طارق يحيى خلال برنامج "زملكاوى": إن المستشاء كلمته قرار وهو أكد هنا أن حازم إمام سيجدد تعاقده وهو عودنا على كدة لما يقول حاجة بتتنفذ، مؤكدا: أن حازم إمام تحمل المسئولية بعد هروب النقاز، ولعب وهو مصاب وجماهير الزمالك مش بتنسى جهود أي حد.

وطالب نجم الزمالك السابق من جماهير الزمالك، عدم سماع كلام أي حد إلا من الزمالك، قائلا: متصدقوش حد إلا إحنا علشان مش بنكدب وأكبر مثال موضوع حمدى النقاز لما المستشار طلع قال الحقيقة على القناة، عكس كل الناس الكدابة، ويا ريت متتفرجوش على الناس الكدابة علشان متزودوش نسب المشاهدة عندهم وتعملولهم قيمة، واتفرجوا على قناة الزمالك الكبيرة اللى اتولدت كبيرة لنادى كبير تحت قيادة رجل دولة.

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وأوضح طارق يحيى: قناة الزمالك حدث كبير سيذكره التاريخ لأنها لنادى كبير، مؤكدا أن الزمالك هو اللى بيضيف للناس ويعليهم علشان كدة أنا موجود معاكم في هذه القناة الكبيرة والاستوديو التاريخى ده.