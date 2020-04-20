شكرا لقرائتكم ليفربول مهدد بخسارة مبلغ 35 مليون إسترليني من بيع فيليب كوتينيو لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادى ليفربول، مهدد بخسارة مبلغ 35 مليون إسترليني، من قيمة بيع صفقة نجمه السابق البرازيلى فيليب كوتينيو، لبرشلونة الإسباني، فى يناير 2018، مقابل 142 مليون إسترلينى.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن ليفربول، قد يخسر مبلغ 35 مليون إسترليني، فى صفقة بيع كوتينيو، حال قيام برشلونة، ببيع النجم البرازيلى، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

أضافت الصحيفة أن، صفقة بيع النجم البرازيلى، تتضمن مبلغ 35 مليون إسترليني، كحوافز إضافية حال نجاح كوتينيو، فى تحقيق العديد من الألقاب مع البارسا، ولكن بيعه سوف يفقد الريدز هذا المبلغ.

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يذكر أن، برشلونة أعار كوتينيو، الموسم الحالى لصفوف فريق بايرن ميونخ الألمانى، مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو، ولكن لا ترغب إدارة النادى البافارى، فى تفعيل هذا البند، مع نهاية الموسم الحالى.

وتسعى العديد من عمالقة أندية أوروبا، الحصول على خدمات كوتينيو، فى الميركاتو المقبل، فى ظل رغبة برشلونة التخلص منه، مثل تشيلسي، توتنهام ومانشستر يونايتد.

كان برشلونة، قد تعاقد مع كوتينيو فى شتاء 2018، قادما من ليفربول، لتعويض رحيل مواطنه النجم نيمار دا سيلفا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.