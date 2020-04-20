شكرا لقرائتكم أيمن طاهر: عبد الواحد السيد يتفوق على حراس الزمالك تاريخيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول أن هناك العديد من الحراس في تاريخ القلعة البيضاء يملكون تاريخ طويل مع الفراعنة.
أضاف أيمن طاهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن بطولات عبد الواحد السيد تمنحه الأفضلية بين الحراس الا أن ذلك لا يمكن ان نتجاهل معه تواجد حراس عظام مثل عادل المأمور وحاليا محمود عبد الرحيم جنش الذي يمتلك موهبة تجعله قادر على صنع تاريخ طويل مع القلعة البيضاء والمنتخب الوطني حال مشاركته من جديد.
وتحدث أيمن طاهر عن حراسة المرمى في الزمالك قائلاً: "تاريخ الكرة المصرية شاهد على حراس الأهلي والزمالك فهم قوام المنتخب الوطني الأول والمنتخبات المختلفة ودائماً ما يقدم الأبيض مواهب كروية في هذا المركز فلا يغفل على أحد كل الحراس لكن في الفترة الأخير عبد الواحد السيد يتفوق ببطولاته على كل الحراس لأنه قضى فترة طويلة مع النادي.
ويمتلك الزمالك حاليا 4 حراس مرمى على رأسهم محمد أبو جبل الحارس الأساسي، بالإضافة الى محمود جنش، ومحمد عواد ومحمد بحي وجميعهم حراس دوليين في المنتخبات الوطنية.
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