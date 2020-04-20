شكرا لقرائتكم وفاة مدافع لوكوموتيف موسكو خلال حصة تدريبية فردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم وفاة إنوكنتي ساموخفالوف لاعب لوكوموتيف موسكو الشاب البالغ عمره 22 عاما إثر نوبة قلبية خلال التدريب بمفرده يوم الاثنين.

وفي ظل عزل لاعبي الفريق خلال جائحة فيروس كورونا كان ساموخفالوف يتدرب بمفرده.

وقال النادي في بيان : في 20 أبريل توفى المدافع إنوكنتي ساموخفالوف. شعر اللاعب بالتعب خلال حصة تدريب بمفرده. نسعى للوقوف على ملابسات الوفاة.

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وانضم ساموخفالوف إلى لوكوموتيف في 2015 لكنه لم يشارك في أي مباراة بالدوري الروسي الممتاز. وكان يلعب في الفريق الثاني للنادي (كازانكا) في دوري الدرجة الثالثة.

وقال الكسندر جريشين مدرب كازانكا لوكالة أنباء محلية : إنه أمر مروع. الأطباء أبلغونا أن سبب الوفاة نوبة قلبية. إذ سمح له الأطباء بالتدريب يجب أن نفهم أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل.

وفرضت روسيا إجراءات العزل العام في البلاد حتى 30 أبريل الحالي بينما تأجلت منافسات كرة القدم حتى 31 مايو المقبل.

وأضاف البيان : رحل ساموخفالوف وترك إبنا وزوجة. نادي لوكوموتيف يشعر بالصدمة. هذه فاجعة كبيرة لأسرتنا. نعرب عن تعازينا لعائلته وأصدقائه.