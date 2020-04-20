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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الأهلى والزمالك يهنئون أحمد حسن مكى بعيد ميلاده الـ32 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ لاعبو الأهلى والزمالك زميلهم أحمد حسن مكى مهاجم سموحة ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ32 اليوم الإثنين حيث إنه من مواليد 20 أبريل 1987 بمدينة كفر الدوار.
ويأتى على رأس المهنئين لمكي، محمود عبد الرازق شيكابالا وكهربا وعمرو جمال ومحمود علاء وطارق حامد الذين تواجد معهم فى المنتخب الوطنى خلال المواسم الماضية.
وأوضح: "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير، وتابع: "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم" .
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