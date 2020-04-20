شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يوجه رسالة لضياء السيد.. ويؤكد: طموحي بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالى على الإشادة التى تلقاها من ضياء السيد مدربه السابق فى منتخب الشباب، والذى يقتنع بإمكانياته بشكل كبير.

لمعرفة تفاصيل رسالة محمد إبراهيم إلى ضياء السيد ومستقبله القادم من هنا

أكد ضياء السيد، نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن محمد إبراهيم لاعب المقاصة هو اللاعب القادر على الوصول لأبعد من ليفربول ومحمد صلاح.

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وكشف ضياء السيد خلال حواره مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": أن محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا لم يخرجها حتى الآن، وأتمنى انتقاله للأهلى لأنه هيغير شكل الأهلى وهيبدع بشكل كبير، خاصة أن عقده حاليا مع المقاصة وسهل التعاقد معه، ورغم كلام الناس عن أهمية عبد الله السعيد ولكن إبراهيم فى حتة تانية.

وعن فترة المنتخب، قال ضياء السيد: إن برادلى قدم كل شيء للمنتخب وعملنا كل شيء لكن مباراة غانا قضت على كل حاجة اتعملت، وهى من المباريات التى لا تحدث إلا كل 50 سنة، كل شيء أتوقف فى هذه المباراة اللاعبين والمدربين والأجواء، وحاولنا نعود فى المباراة التانية لكن كان الموضوع صعب جدا.

وعن صالح جمعة، قال ضياء السيد، صالح لاعب موهوب ولازم يشقى ويتمسك بالفرصة لأن قطار الأهلى لا يرحم، وضميته معنا وهو فى سن صغير.