سموحة يبحث عن مدافعين من القسم الثانى لتكرار تجربة عبد الله بكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر عن مدافعين جدد تحسبًا للتعاقد معهم من أندية القسم الثانى على غرار عبد الله بكرى لاعب نبروه الذى تعاقد معه النادى ثم احترف بالباطن السعودى قبل الانتقال بشكل نهائى إلى بيراميدز.
ويعتمد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة على كل من رجب نبيل ومحمود عزت والبوركينى محمد كوفى في خط الدفاع في ظل غياب السيد فريد منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يجعل المدير الفني في حاجة للتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجدي.
ويحاول الجهاز الفنى لسموحة فى الوقت الحالى مشاهدة بعض المباريات لعدد من لاعبى القسم الثانى بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والتى تتميز بلاعبين جيدين فى الخط الخلفى للتعاقد مع أفضلهم لتكرار تجربة بكرى.
من ناحية أخرى فجر صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لسموحة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أبلغه بوجود متابعة من مسئولي الفريق الإنجليزي له خلال الفترة الماضية.
وأكد صلاح محسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، أن الحديث مع محمد صلاح كان في أحد معسكرات المنتخب المصري السابقة، معلقاً: "صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وأبلغني بأن عدد من مسئولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدًا ويرغبون في التحدث مع مسئولي الأهلي لضمي".
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