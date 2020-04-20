شكرا لقرائتكم خبر عن طاولة وسلة وإسكواش وسباحة.. لاعبات تألقن فى الرياضة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تالق عدد من اللاعبات، فى الرياضة النسائية، فى مختلف الألعاب، ومن أبرز هؤلاء اللاعبات كل من فريدة عثمان فى السباحة، وهنا جودة فى تنس الطاولة، وثريا محمد فى السلة، ورنيم الوليلى فى الإسكواش .

هنا جودة

هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، استطاعت أن تحجز مكانا لها ببين الكبار، بعد أن حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى للمرة الثالثة على التوالي، ومن قبلها الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية، وعلى المستوى المحلى نجحت في الفوز ببطولة الجمهورية سيدات بالفوز على لاعبة نادى الزمالك والتي تبلغ من العمر 27 عاما، بينما تبلغ هنا 12 عاما فقط .

ثريا محمد

لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، ولاعبة المنتخب أيضا، حققت الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب وتوجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر، كما توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا، وحصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا، وحصدت لقب أفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة، وتوجت بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في السنغال، تم وصفها بكليوباترا السلة من جانب الاتحاد الدولى للعبة كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

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فريدة عثمان

حصدت فريدة عثمان، لاعبة منتخب السباحة، الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بالمجر أغسطس الماضى، لتكون أول سباحة مصرية تحقق هذا الإنجاز، ثم فازت بجائزة أفضل رياضية فى قارة أفريقيا عن العام الماضى أيضا ، بالإضافة إلى الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، وذهبية البحر المتوسط و كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية .

رنيم الوليلى

استطاعت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة الحفاظ على صدارتها للتصنيف العالمى للشهر الـ15 على التوالى منذ اعتلائها قمة التصنيف فى ديسمبر 2018 ، فازت رنيم بلقبها الاحترافى الأول عام 2009، وتوجت بالعديد من الألقاب بما فى ذلك بطولة العالم المفتوحة فى مانشستر عام 2017، وكان إنجاز رنيم الأبرز فى سبتمبر 2015، عندما أصبحت أول لاعبة تزيح الأسطورة الماليزية "نيكول" ديفيد من على قمة التصنيف العالمي بعد تسع سنوات من الهيمنة.

ومثلت رنيم مصر لأول مرة فى بطولة العالم للناشئين عام 2001، وفى عام 2004، مثّلت الفريق الأول للسيدات الذى حلّ رابعًا فى بطولة العالم لفرق الاسكواش التى أقيمت بأمستردام، رنيم استطاعت أن تحصد الموسم الماضي سبع ألقاب كبرى كان أبرزها بطولة الجونة، بلاك بول، دى بى ديى، CIB للسيدات، وخلال الموسم الجاري حصدت البطلة المصرية لقب بطولة سان فرانسيسكو ووصافة بطولة العالم للسيدات.