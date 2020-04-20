شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شم النسيم في زمن كورونا.. حمادة طلبة يتجول في شوارع بورسعيد الخاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حمادة طلبة عن حزنه بسبب التأثير الواضح لوباء كورونا المستجد، على احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، والتي اعتاد فيها أهل بورسعيد، الخروج إلى الشوارع والمتنزهات العامة.

وقال طلبة في تصريحات خاصة: "تجولت في أشهر شوارع بورسعيد، كان يمتلئ بالناس في مثل هذا الوقت من العام ولكن بسبب كورونا أصبح الشارع خاويًا وهو أمر محزن للغاية، ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة سريعًا".

أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق، أنه كان يتوقع تتويج الزمالك بكأس السوبر المحلى على حساب الأهلي رغم تفوق الأخير والأداء الذي يقدمه مع فايلر.

وقال طلبة في تصريحات خاصة: "رغم أن كل التوقعات كانت ترجح كفة الأهلي، كنت أرى أن الزمالك سيفوز بهذه المباراة حيث إن لقاءات القمة دائمًا عكس التوقعات، ولاعبو الزمالك كان تركيزهم أكثر قبل بداية اللقاء.

وعن أحدث الشغب التي أعقبت المباراة، قال مدافع الزمالك السابق: لم كن أتمنى حدوث ذلك خاصة أنها جاءت على أرض الإمارات وكنت أتمنى أن نظهر بصورة متحضرة، كرة القدم دائمًا تتضمن مشادات ولكن لم أكن أود أن تحدث في الإمارات التي تحسن ضيافتنا دائمًا.

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واستطرد حمادة طلبة: المسئولون عن الشحن قبل المباراة هم سبب الأزمة، كنت أتمنى أن أشاهد جماهير الأهلي والزمالك مع بعض في مدرج واحد، وإذا حدثت أزمة على الملعب نجد دور حقيقي للاعبين الكبار وكابتن الفريقين في استيعابها وانهائها سريعاً وكذلك الأجهزة الفنية، وكذلك الإدارات وأن نرى بينهما جلسات صفاء لتخفيف الشحن بين اللاعبين، وكنت أتمنى أن اللاعب الذي يريد الاحتفال كان يجب أن يبتعد عن جماهير المنافس.

وواصل مدافع بتروجت الحالي: شيكابالا تعرض لضغوط كثيرة من جانب جماهير الأهلي، ويتعرض دائماً للخطأ في حقه وشتيمته، وبعض اللاعبين يتحمل الضغط والبعض الآخر لا يتحملها وعندما ينفجر غضبه لا يمكن السيطرة عليه.