شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ينسحب من بطولة "فيفا" بسبب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر أحمد الشيح، صانع ألعاب فريق الأهلى عن المشاركة فى دورة فيفا للألعاب الإلكترونية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ونشر أحمد الشيخ قائلا: "‏تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحى من خلال اتحاد كرة القدم المصرى لتمثيل مصر فى بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم والتى كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا ولكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن المشاركة".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر مع تركيا وإسرائيل ورومانيا ووافق أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، على المشاركة فى بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التى ستنطلق 21 أبريل الجارى بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف على الملف حمادة سمير زاهر.

كما رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري..

جاء رفض الأهلي نظرًا لعدم قيام الجهة المسئولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

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وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.