شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر: عبد الواحد السيد يتفوق على حراس الزمالك تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول أن هناك العديد من الحراس في تاريخ القلعة البيضاء يملكون تاريخا طويلا مع الفراعنة.

أضاف أيمن طاهر في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن بطولات عبد الواحد السيد تمنحه الأفضلية بين الحراس" Advertisements ويمتلك الزمالك حاليا 4 حراس مرمى على رأسهم محمد أبو جبل الحارس الأساسي، بالإضافة الى محمود جنش، ومحمد عواد ومحمد بحي وجميعهم حراس دوليين في المنتخبات الوطنية.

على صعيد اخر، كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يلجأ الى الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.

وأوضح حازم إمام خلال تصريحات إذاعية قائلا " الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يخطط لتدعيم الفريق الأول بعدد من عناصر قطاع الناشئين وإدارة الزمالك ترغب أيضًا في هذه الخطوة من أجل مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار اللاعبين و اللاعبون في الدوري المصري لا يستحقون هذه المبالغ المالية الكبيرة في ظل تقارب مستوى اللاعبين واللاعب في مصر يقدم مباراة جيدة امام الاهلي والزمالك، سعره يرتفع، وهذا غير منطقي، لآن أهم شئ الاستمرارية".

يرفض مسؤولو الزمالك فكرة الاستغناء عن أى لاعب مجاناً، سواء من المعارين أو الأجانب، بداعى تقليص عدد اللاعبين فى القائمة خلال الفترة المقبلة، ويتمسك النادى الأبيض بتسويق أى لاعب سيتم الاستقرار على رحيله فى الفترة المقبلة.