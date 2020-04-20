شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث عن صانع ألعاب فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو سموحة عن صانع ألعاب مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الأنباء التى خرجت من الأهلى تؤكد نية مسئوليه فى إعادة صلاح محسن المعار للفريق السكندرى من القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة للتعاقد مع لاعب خبرة فى هذا المركز بعد اقتراب أيضًا ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق من العودة من جديد لناديه السابق الأهلى بعد تألقه مع الفريق الموج الأزرق بالإضافة لعدم وجود لاعبين كثيرين فى مركزه بالنادى الأهلى.

من ناحية أخرى فجر صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لسموحة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني أبلغه بوجود متابعة من مسئولي الفريق الإنجليزي له خلال الفترة الماضية.

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وأكد صلاح محسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، أن الحديث مع محمد صلاح كان في أحد معسكرات المنتخب المصري السابقة، معلقاً: "صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وأبلغني بأن عددًا من مسئولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدًا ويرغبون في التحدث مع مسئولي الأهلي لضمي".

وأضاف صلاح محسن أنه وافق على الفور لكنه في نفس الوقت أكد أن الأهلي نادٍ كبير ولا يقل عن أي نادٍ في أوروبا، ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فترة إعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثاني للجونة.