حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 4 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها ، تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف تقليص فرص أحمد حجازي في العودة للأهلي بالصيف شريف إكرامى حارس بيراميدز الأول فى الموسم الجديد اجتماعات متواصلة لكبار الأهلي لبحث ملف تخفيض العقود حازم إمام: الزمالك يلجأ إلى الناشئين بسبب المغالة فى الأسعار اتحاد الكرة يبدأ غدا صرف الدعم المالى للأندية قبل شهر رمضان Advertisements اتحاد الكرة يحيل أزمة الأهلى وعبد الله السعيد لمحكمة جنوب القاهرة صالح جمعة يُنعش آمال ناصر ماهر فى العودة للأهلي بالموسم المقبل صور.. مصيلحى يتفقد المنشآت بمقر الاتحاد السكندري الجديد

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