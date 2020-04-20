شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مشاركة أحمد الشيخ في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري..

جاء رفض الأهلي نظرًا لعدم قيام الجهة المسئولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.

يعقد قيادات النادي الأهلي اجتماعات متواصلة فيما بينهم، بعد حصولهم على الضوء الأخضر من باقي اللاعبين للتحدث بأسمائهم في ملف تخفيض نسبة من راتبهم الشهري، عقب تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

ويبحث مسئولو الأهلي التخفيض المُنتظر للاعبي فريق كرة القدم الخاص بقيمة راتبهم الشهري من أجل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعاني منها العالم كله، في الوقت الذي اقترح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خصم 20 % من الراتب الشهري للاعبين وهو الرقم الذي وجه اللاعبين مبالغ فيه ويبحثون تخفيضه مع إدارة النادي.

وطالب مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير كلا من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادي ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي: "لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، فميزانية الناديين قد تساوي ميزانية دول صغيرة في العالم، موضحاً أن لاعبى الأهلى استجابوا لفكرة تخفيض العقود، كما جدد سيد عبد الحفيظ رفضه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه، معلقاً: " الأهلى يضم 5 أو 6 لاعبين أجانب ما بين مقيد فى القائمة أو معار لأندية أخرى لذا ليس من المنطقى إصدار قرار بمثل هذا الأهمية دون دراسة، موضحاً أن هذا قرار تقليص الأجانب وعدم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، يُعني أن عدد الأجانب بالفريق خلال الموسم الجديد سيكون 3 لاعبين فقط".