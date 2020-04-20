شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يتأهبون للرحيل عن الأهلي في صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أكثر من لاعب من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة الفنية لجهودهم في الموسم المقبل، خاصة بعد خروجهم من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر الذي يتحفظ على بقاء أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر.

أسباب كثيرة أخرجت هولاء اللاعبين من حسابات فايلر، ما بين الصدام الخواجة السويسري مع أكثر من لاعب أو تحفظه على بقاء أحد اللاعبين لعدم القناعة بإمكانياته الفنية أو اختلاف أسلوب لعب البعض منه مع طريقة لعبه وأسلوبه التكيتكي.

ويستعد الأهلي لتلبية توصيات فايلر وتسويق أو بيع اللاعبين الذيين لا يحتاجهم، من أجل إفساح المجال لقيد الصفقات الجديدة التي ينوي إبرامها لاسيما أنه يحتاج تدعيم أكثر من مركز مثل قلب الدفاع والظهير الأيمن والوسط الدفاعي والجناح ورأس الحربة، ويحاول إبعاد اللاعبين الذين لن يخدموا خططه المستقبلة مع الفريق الأحمر.

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وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن لاعبى الفريق يتعاملون مع أزمة فيروس كورونا الخطير بهدوء واحترافية شديدة فى ظل الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من الحكومة المصرية.

كان النادي الأهلي قد أعلن فى أغسطس الماضى تعاقده مع رينيه فايلر خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن تدريب الفريق.

قال فايلر فى تصريحات لصحيفة " kicker " الألمانية: "المراقبة بحد ذاتها على اللاعبين ليست ضرورية ، اللاعبين يتمتعون بمستوى عال جدًا من الانضباط ، لذلك يجب أن تكون مرنًا وعفويًا هنا فى التعامل مع اللاعبين، يجب علي الجميع التكيف مع الوضع الجديد، لا يمكنك أن تكون ما أنت عليه في كل مكان، افعل أكثر مما تتكلم، كن صادقا مع الآخرين ومع نفسك حتى لو كان ذلك في بعض الأحيان غير مريح".

أشار المدير الفنى للأهلى قائلا: "أشعر بالسعادة داخل مدينة القاهرة، هنا أتمتع بالعيش في قارة مختلفة وطريقة حياة مختلفة وكرة قدم مختلفة، إلى جانب رؤية نهج مختلف سواء كان بالبلد أو الشعب".

أضاف فايلر خلال تصريحاته: " "لاعبو الأهلى يتمتعوا بعقلية عالية ويفضلون اللعب بطريقة هجومية بدلاً من الدفاعية، واعتقد أن الأهلي يمكن أن يتواجد أيضًا في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى مثل البوندسليجا قد يكون أننا في المركز الثامن أو الـ 12.