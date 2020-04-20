شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يحتفل بحلول الشهر المبارك بمهرجان "رمضان جانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة الحالى، ومنتخب مصر السابق، مع ابنته بحلول شهر رمضان المعظم، والذى سيهل علينا بنفحاته يوم الجمعة المقبل.

وظهر ناجى مع ابنته على "تيك توك" التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخرًا بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، خلال الاحتفال بقدوم شهر رمضان، على مهرجان "رمضان جانا"، حيث يحرص مدرب حراس سموحة على مشاركة ابنته فى كل الفيديوهات التى تقوم بتصويرها على "تيك توك".

وكان احمد ناجي، أشاد بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، مشددًا على أنه مدرب كفء، قائلاً: "هيكتور كوبر أحد أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ مصر، ويملك خطط فنية رائعة وقدم الكثير مع الفراعنة، ويكفي وصوله إلى كأس العالم التي أقيمت بروسيا 2018 .

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وأضاف: "كوبر كان يملك فاكر عال للغاية فى التدريب، واللاعبين كانوا يحبونه كثيرًا، وقدم الكثير للمنتخب الوطني".