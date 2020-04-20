شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمح يُجسد دور هنيدى فى "فول الصين العظيم" مع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص أمح الدولى دور "محيى الشرقاوى" الذى قدمه الفنان محمد هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم"، وتحديدًا فى مشهد اقتحام الحرامى منزله، وشارك أمح فى تقمص الشخصية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

ونشر أمح مقطع الفيديو الذى تم تصويره على تطبيق "تيك توك" مع محمود كهربا، والذى لقى تفاعل كبير من المشاهدين، خاصة أن أمح قام تجسيد الدور على أكمل وجه.

ويتغلب كهربا على ملل حظر كورونا بعدة أنشطة، وأبرزها التيك التوك والفيديو لايف مع أصدقائه ولعب الطاولة، فضلا عن التدريبات الصباحية بالجرى.

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من ناحية أخرى، واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، التراجع فى قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى يناير الماضى، ليخسر نحو 5 ملايين جنيه وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، فى ظل توقف النشاط الرياضى حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.