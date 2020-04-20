بينهم مصر.. فيفا يعقد اجتماعًا مع اتحادات شمال أفريقيا لبحث أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) صباح غدا الثلاثاء اجتماعا افتراضيا مع الاتحادات الخمس لدول شمال أفريقيا، لبحث تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على النشاط الكروي في المنطقة.
وكشف اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن فيفا سيمثله في هذا الاجتماع فيرون موسنجو أومبا، مدير دائرة الاتحادات التابعة لأفريقيا والكاريبي.
واوضح أن رؤساء اتحادات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر، سيناقشون مع ممثل الفيفا الوضعية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد،.
ويدور النقاش في الجوانب الخاصة بالأمور القانونية وتلك المرتبطة بما بعد نهاية فترة الحجر الصحي.
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