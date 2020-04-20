أرسنال يُعلن تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إبراهيم علي:

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن تخفيض رواتب لاعبي الفريق والجهاز الفني، لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19).

وأصدر النادي اللندني بياناً رسمياً يؤكد فيه إنه توصل لاتفاق مع لاعبيه والجهاز الفني للفريق الأول لتخفيض الرواتب لمساعدة الفريق خلال أزمة كورونا.

وقال أرسنال في بيانه إنه اتفق مع لاعبي الفريق بتخفيض رواتبهم بنسبة 12.5٪ من اجل تقوية النادي مالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن النادي سيطبق هذا القرار خلال الشهر الجاري، مؤكداً إنه سينتهي من تجهيز العقود الجديدة في الأيام المقبلة.