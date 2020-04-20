رسميا.. الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة فيفا الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، رفض النادي مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري.
وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن رفض الأهلي جاء لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي والحصول على موافقته.
وأضاف: "أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل هاوٍ دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية".
وأكل: "هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية".
وأشار الأهلي إلى أن أحمد الشيخ قام بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة، في ضوء ما سبق ذكره.
واعتذر أحمد الشيخ خلال تصريحات تصريحات خاصة لمصراوي عن عدم مشاركته في بطولة الألعاب الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)
وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تواجد الشيخ إلى جانب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، رامي سعد المصنف رقم 21 عالميًا وإسلام سامي المصنف 432 عالميًا كممثلين لمصر في البطولة.
جدير بالذكر أن إعلان اتحاد الكرة عن ممثلي مصر بالمسابقة شهد الكشف عن قرعة البطولة، والتي أوقعت مصر في المجموعة الثانية لفرق الوسط إلى جانب تركيا، إسرائيل ورومانيا.
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