الشيخ يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا لـ"بلاي ستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، أنه لن يشارك في بطولة الألعاب الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر أبريل الجاري.
وأشار الشيخ في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه سيتقدم باعتذار عن عدم المشاركة في المسابقة، والتي كان من المفترض أن يكون ممثلًا لمصر بها.
وقال الشيخ: "لن أشارك في بطولة فيفا لـ"بلاي ستيشن" وقررت الاعتذار عن عدم التواجد بها".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تواجد الشيخ إلى جانب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، رامي سعد المصنف رقم 21 عالميًا وإسلام سامي المصنف 432 عالميًا كممثلين لمصر في البطولة.
الجدير بالذكر أن إعلان اتحاد الكرة عن ممثلي مصر بالمسابقة شهد الكشف عن قرعة البطولة، والتي أوقعت مصر في المجموعة الثانية لفرق الوسط إلى جانب تركيا، إسرائيل ورومانيا.
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