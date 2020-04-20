بمشاركة كوكا والشيخ.. مصر تواجه تركيا وإسرائيل في بطولة فيفا لبلاي ستيشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري، قرعة بطولة للألعاب الإلكترونية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري.

وحسب ما نشره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن القرعة أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثانية لفريق الوسط إلى جانب تركيا، إسرائيل ورومانيا.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن "كوكا" لاعب اوليمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميًا، وإسلام سامي المصنف رقم 432 عالميًا في لعبه البلاي ستيشن.

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ووفقًا لما ذكره اتحاد الكرة، فإن دخل البطولة سيتم تخصيص لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ووفقا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية فتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.