اتحاد الكاراتيه ينظم بطولة للشباب في الدقهلية بنظام الفيديو كونفرانس

استقر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي على تنظيم بطولة للشباب تحت 18 سنة بالدقهلية على صالة مركز شباب ميت غمر بنظام "الفيديو كونفرانس" بسبب قرار منع التجمعات بعد تفشي فيروس كورونا. جاء ذلك في إطار محاولات اتحاد الكاراتيه لإعادة الحياة للعبة بأي طريقة في ظل قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. والرياضة بتعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومتابعة ورعاية كلا من علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور طارق باشا وكيل المديريه للشباب و أحمد علام وكيل المديرية للرياضة والدكتور أيمن ربيع و طارق دهب مسئولي الربط الإلكتروني بالمديرية والمهندس سيد صفطاوي رئيس فرع الدقهلية للكاراتيه ودينا القاضى رئيس اللجنة الإعلامية بالمنطقة . أيمن ربيع و طارق دهب مسئولي الربط الإلكتروني بالمديرية والمهندس سيد صفطاوي رئيس فرع الدقهلية للكاراتيه ودينا القاضى رئيس اللجنة الإعلامية بالمنطقة . و ستقام البطولة بنظام اون لاين عن طريق الفيديو كونفراس تحت إشراف ادارة مركز شباب ميت غمر التابع لمنطقة الدقهلية بمشاركة 11 مركز شباب بالمحافظة حيث يحق لكل مركز المشاركة بلاعب واحد فقط فى كل فئة من فئات اولاد وبنات وذوى الاحتياجات الخاصة .

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