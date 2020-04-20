باريس سان جيرمان ينضم لسباق التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي

انضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسباق التعاقد مع المغربي اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار الي بوروسيا دورتموند. وكشفت تقارير المانية أن حكيمي يتصدر اهتمامات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي بعد تألق اللاعب خلال مواجهة دورتموند والبي اس جي في دوري ابطال أوروبا. يتصدر اهتمامات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي بعد تألق اللاعب خلال مواجهة دورتموند والبي اس جي في دوري ابطال أوروبا. ولم يحسم ريال مدريد حتي الآن موقفه بخصوص حكيمي سواء بالابقاء عليه عقب عودته من الإعارة، او تمديد فترة اعارته لدورتموند، او اتخاذ قراراً ببيعه نهائياً.

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