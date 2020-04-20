مدافع لايبزيج يصدم برشلونة وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير إسبانية أن الفرنسي دايوت أوباميكانو قلب دفاع فريق ريدبول لايبزيج الألماني قد حدد وجهته المقبلة بعد أن استقر علي الرحيل عنصفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اوباميكانو يفضل الانتقال الي أحد اندية الدوري الانجليزيالممتاز، علي الرغم من الغهتمام الذي يحظي به من برشلونة وباريس سان جيرمان بالإضافة الي بايرن ميونيخ.
ويري المدافع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاماً فقط، أن البريميرليج هو المسابقة المناسبة لقدراته،
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