ليفربول يقدم عرضًا لضم كيليان مبابي

قدم فريق ليفربول الإنجليزي، عرضًا لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت شبكة "ليفربول إيكو" نقلاً عن تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول يرغب في دعمصفوفه بالتعاقد مع مبابي، وقدم بالفعل عرض إلى اللاعب من أجل الإنتقال إلى صفوف الريدز.
وأضافت أن هناك نادي إنجليزي أخر يسعى لضم مبابي، ولكن باريسسان جيرمان متمسك باللاعب ولا توجد لديه أي نية في التخلي عنه.
يذكر ان كيليان مبابي محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني، وإن كان هناك صعوبة في رحيله عن البي اس جي، نظراً لكونه أحد العناصر الرئيسية للفريق.
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