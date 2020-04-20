أسطورة انترميلان ينصح لاوتارو مارتينيز بعدم الرحيل الي برشلونة

علق الأرجنتيني هيرنان كريسبو نجم فريق انترميلان الايطالي السابق علي إمكانية رحيل مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري الي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال كريسبو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: " لاوتارو يجب أن يبقي في انترميلان، لقد تطور كثيراً هنا بعد أن اصبح المهاجم الأساسيبعد رحيل ايكاردي".
وأضاف: " مارتينيز لم يبق لوقت كافي في انترميلان حتي يبدأ البحث عن فريق جديد، يحتاج للبقاء لثلاثة سنوات علي الأقل قبل أن يصبح لاعباص مميزا ويفكر في المغادرة".
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