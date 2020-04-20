نجم آرسنال السابق: مبابي يشبه هنري

تحدث سيسك فابريجاس نجم آرسنال السابق، وموناكو الفرنسي الحالي عن قدرات كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، وفريق باريس سان جيرمان. وقال فابريجاس خلال تصريحات بإذاعة إسبانية "مبابي لاعب شاب، ويملك قدرات فنية ومهارية عالية، وهناك أكثر من لاعب شاب مميز حاليًا، ولكني أفضل النجم الفرنسي". ويملك قدرات فنية ومهارية عالية، وهناك أكثر من لاعب شاب مميز حاليًا، ولكني أفضل النجم الفرنسي". وواصل "أحب طريقة أداء مبابي لأنه يذكرني بزميلي السابق تيري هنري، فكلاهما متشابهان في الأداء والسرعة بشكل كبير". لأنه يذكرني بزميلي السابق تيري هنري، فكلاهما متشابهان في الأداء والسرعة بشكل كبير". واختتم "حينما كنت ألعب مع تيري هنري كنت أرى تحركاته وسرعته، وكان شيء رائع أن أمنحه كرة طولية في مساحة فارغة وأرى ما يمكنه فعله".

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