الأهلي يرفض مشاركة أحمد الشيخ في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية

رفض الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية»، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري.
جاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبينلتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.
وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.
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